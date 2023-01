De biquíni, Jade Picon é fotografada de 'frente e verso' na praia

Jade Picon é flagrada durante jogo de futevôlei na praia e ostenta o seu corpão sarado em vários ângulos

A influenciadora e ex-BBB Jade Picon (21) aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 23, para se exercitar ao ar livre. A estrela surgiu apenas de biquíni fio-dental e estampado ao fazer um treino na areia da praia da Barra da Tijuca.

A beldade foi fotografada pelos paparazzi enquanto praticava futevôlei com seus amigos. Nas fotos, ela ostentou o seu corpão ao ser fotografada de vários ângulos, como de frente e de costas. A estrela exibiu sua boa forma e sua agilidade para correr atrás da bola durante a partida.

Atualmente, Jade Picon está no ar como a personagem Chiara na novela Travessia, trama de Gloria Perez (74) na Globo. Nos últimos dias, o site Observatório da TV informou que o contrato de Jade com a Globo não deve ser renovado após o fim da novela. A previsão é que ela encerre o vínculo com a emissora assim que as gravações chegarem ao fim nos próximos meses. Por enquanto, a emissora e a atriz não se pronunciaram sobre o assunto.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Isabel Teixeira elogia a dedicação de Jade Picon

Em uma participação no programa Mais Você, da Globo, a atriz Isabel Teixeira comentou sobre a dedicação de Jade Picon para enfrentar a sua primeira personagem em uma novela das 9."O caminho é longo, árduo e precisa de muita persistência. Todo mundo pode, todo mundo é artista. Quem nunca fez no seu quarto um show de um artista em casa ouvindo um CD? A conexão é o mais precioso. Eu vi a Jade nos camarins da Globo e a vi muito dedicada. Ela acorda de manhã e trabalha, trabalha e quem trabalha, o trabalho aparece, tenho certeza disso", contou.

"A gente não nasce pronto. Acho maravilhoso ela está aprendendo e exposta desse jeito, ela é muito corajosa", continuou Isabel que, aproveitou para mencionar também as críticas que a influenciadora digital tem recebido por sua atuação. “Eu assisti ela cortando cebola no BBB. Que interessante! Ela não sabia que cebola fazia chorar. Quando o choro é consequência é bom. Ninguém mandou ela chorar, foi natural. Força, Jade. Trabalho e persistência."