Isabella Santoni publica vídeo de tirar o fôlego nas Ilhas Maldivas: ''Paraíso''

De biquíni, atriz Isabella Santoni encanta ao mostrar toda sua beleza em cenário paradisíaco nas Ilhas Maldivas

Redação Publicado em 19/06/2022, às 11h41

A atriz Isabella Santoni (27) vem deixando os fãs boquiabertos com os seus últimos registros no paraíso azul, conhecido como as Ilhas Maldivas.

Na manhã deste domingo, 19, a loira compartilhou uma sequência de registros belíssimos em uma das praias paradisíacas do local.

"Janela no paraíso", escreveu ela ao posar em uma janela no meio do mar.

Nas fotos, que foram compartilhadas em formato de vídeo, mostra a loira posando em meio a uma imensidão azul, usando um biquíni preto, que destacou as suas curvas impecáveis e a sua boa forma.

De madeixas soltas e com um óculos de sol modelo retrô, a surfista recebeu uma enxurrada de comentários. “Maravilhosa demais”, afirmou um seguidor. “Assim que as sereias se parecem?”, questionou outro. “Tudo nesse vídeo é lindo”, declarou mais um.

Ainda recentemente, Isabella Santoni e o namorado, o surfista Caio Vaz (28), decidiram aproveitar o Dia do Oceano para curtir um dia de surfe lado a lado.

