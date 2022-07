De biquíni, irmã de Neymar Jr exibe o corpo tatuado

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos ostenta a barriguinha reta e exibe suas várias tatuagens em foto de biquíni

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 15h13

Irmã do jogador de futebol Neymar Jr (30), a influenciadora digital Rafaella Santos (26) agitou as redes sociais ao mostrar sua beleza natural. Nesta quarta-feira, 6, a musa apareceu só de biquíni rosa fininho em uma nova foto.

Na imagem, ela caprichou na pose ao exibir sua barriguinha reta no clique ousado. Além disso, ela também deixou à mostra as várias tatuagens que tem em seu corpo, incluindo os braços, a cintura e as pernas.

Nos comentários, os amigos deixaram vários elogios para ela. “Gostosa”, disse a cantora Lexa. “Você tá bizarra de linda”, declarou Camila Loures. “Musa”, comentou Amanda Djehdian.

Foto de Rafaella Santos de biquíni: