De biquíni, irmã de Gracyanne Barbosa exibe corpão sarado em vários ângulos

Irmã de Gracyanne Barbosa faz poses ousadas ao usar biquíni mínimo em dia de sol

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 11h26

A musa fitness Giovanna Jacobina, que é irmã de Gracyanne Barbosa, esbanjou boa forma ao compartilhar novas fotos nos stories do Instagram. Nesta semana, ela aproveitou um dia de sol para renovar o bronzeado e caprichou nas poses.

A estrela mostrou fotos de vários ângulos, incluindo frente e verso, ao posar com o look mínimo. As fotos destacaram as curvas perfeitas do corpo dela e a barriguinha sarada.

“Quando a gente tem 30 minutos de sol no pré/pós job”, disse ela na legenda.

Belo tem ciúme de Gracyanne Barbosa?

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) aproveitou um momento livre nas redes sociais para responder perguntas dos fãs e foi questionada sobre o ciúme do marido, o cantor Belo (48). Um fã quis saber se o artista fica incomodado ao ver a esposa com look sensuais nas redes sociais.

O seguidor perguntou: “Seu marido não se incomoda com suas fotos e vídeos?”. E ela respondeu: “Meu marido é meu amigo e meu parceiro! Me apoia com tudo, me ajuda a escolher foto/vídeo e sabe o que é dele”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!