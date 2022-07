De biquíni, Helô Pinheiro exibe boa forma em nova foto

Aos 76 anos, Helô Pinheiro deixa a barriguinha sarada à mostra ao caprichar na pose em foto de biquíni

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 17h59

A empresária Helô Pinheiro (76), a eterna Garota de Ipanema, mostrou que continua em ótima forma física ao compartilhar uma foto de biquíni nas redes sociais. Nesta terça-feira, 5, ela compartilhou o clique ousado e sua beleza chamou a atenção.

Na foto, Helô apareceu só de biquíni estampado e com a saída de praia com transparência ao caprichar na pose em uma varanda. “A pedidos, uma pose em homenagem ao Dia Internacional do Biquíni”, disse ela na legenda.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos seguidores. “Maravilhosa”, disse um fã. “Belíssima”, afirmou outro. “Está linda”, declarou mais um.

Foto de Helô Pinheiro com biquíni estampado: