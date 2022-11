De biquíni, Helô Pinheiro esbanja beleza ao posar com a filha, Ticiane Pinheiro

Helô Pinheiro postou uma foto ao lado da filha, Ticiane Pinheiro, e arrancou elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 17h40

Helô Pinheiro(77) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado da filha, Ticiane Pinheiro(46).

Na imagem publicada no feed do Instagram, as apresentadoras aparecem esbanjando beleza ao surgirem de biquíni enquanto curtiam o dia ensolarado à beira da piscina.

Ao dividir o momento entre mãe e filha, Helô rasgou elogios a herdeira. "Dizem que Filha de peixe peixinho é, mas essa minha @ticipinheiro é uma sereia", escreveu a eterna Garota de Ipanema na legenda da publicação.

A publicação ganhou diversos elogios dos internautas. "Lindas, parecem duas irmãs", disse uma seguidora. "Lindíssimas", afirmou outra. "Duas maravilhosas", falou mais uma. "Ela é sua xerox", comentou uma fã.

Recentemente, Rafaella Justus (13) encantou os seguidores ao dividir um clique especial ao lado de sua avó. Na imagem, a jovem aparece usando um cropped e uma legging preta, enquanto abraça Helô Pinheiro, que está com uma camisa laranja, calça jeans, óculos escuros e um colar. "Eu & vovó", disse a filha de Ticiane e Roberto Justus (67).

Confira a foto de Helô com Ticiane Pinheiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!