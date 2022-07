De biquíni, Gretchen exibe suas curvas impecáveis em foto com o marido

Gretchen ostenta sua beleza em nova foto de abraço com o marido na piscina

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 10h51

A cantora Gretchen (63) deixou os fãs babando ao exibir sua beleza em nova foto nas redes sociais. Ela aproveitou o final de semana ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza (49), com direito a dia na piscina e registrou o momento nas redes sociais.

Na foto, Gretchen surgiu abraçada com o maridão e ostentou seu corpo sarado ao posar apenas de biquíni. Ela deixou à mostra suas pernas torneadas e a barriguinha sarada.

“O melhor do casamento é a boa companhia. Sorrir juntos. Tomar sol juntos. Compartilhar os mesmos gostos. Amo você”, disse ela na legenda.

Gretchen se declara para o marido

No último Dia dos Namorados, Gretchen emocionou ao fazer uma declaração de amor para o marido.

"Há dois anos e meio você chegou na minha vida pra me trazer um mundo cheio de LUZ. Esperei por muitos anos pra conseguir te encontrar. Atravessei mares e terras. Corri quase todo o mundo. Eu tinha CERTEZA que você existia. Só não sabia onde estava. Mas no momento que eu te olhei a primeira vez, senti no fundo do meu coração que era a minha alma gêmea. Aquela que viveu comigo em outras vidas. Hoje, quando nós nos olhamos, assim como está na foto, a gente se vê um dentro do outro. É único. A cada amanhecer,a cada anoitecer. É esse olhar que eu encontro. MEU ETERNO NAMORADO. FELIZ DIA DOS NAMORADOS. EU TE AMO POR TODA VIDA. Obrigada por me fazer tão feliz", disse ela.