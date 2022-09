De biquíni, Giovanna Ewbank ostenta decote generoso

Giovanna Ewbank exibe sua boa forma ao relembrar hospedagem em hotel de luxo no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 09h48

A apresentadora Giovanna Ewbank (36) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar a sua boa forma em fotos só de biquíni e calça jeans. A estrela apareceu com o decote poderoso à mostra ao posar em um hotel de luxo no Rio de Janeiro.

Nas fotos, a beldade deixou à mostra sua beleza deslumbrante e a cinturinha fina ao posar na sacada do local. Na legenda, ela contou sobre o motivo de sua hospedagem no local.

"Acordando sendo muito bem tratada nesse hotel que amo tanto e me sinto em casa @belmondcopacabanapalace. Ontem teve pré estreia de “A MULHER REI” aqui no Copa, e foi INCRÍVEL!!! Ainda estou juntando todos as minhas emoções pra falar sobre o filme que é MARAVILHOSO, e escrever aqui pra vcs, só preciso organizar meus sentimentos que foram muitos e mais a tarde volto aqui pra soltar as fotos da noite de Reis e Rainhas de ontem ok???", disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Bruno Gagliasso flagra momento íntimo de Giovanna Ewbank

Nesta semana, o ator Bruno Gagliasso registrou quando flagrou a esposa, Giovanna Ewbank, de topless na cama. Nas imagens, a apresentadora aparece deitada de bruços na cama usando apenas calça jeans. No clique, a loira admira a atriz norte-americana, Viola Davis (57).

"Admirando uma mulher espetacular, admirar uma mulher espetacular", escreveu ele na legenda da publicação. Gioh se surpreendeu com o post e fez questão de comentar e se declarar. "Que lindo amor! Te amo", disse ela.