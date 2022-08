De biquíni, Gaby Amarantos dá zoom no decote poderoso

Gaby Amarantos exibe o corpo curvilíneo ao reunir fotos e vídeos só de biquíni e surpreende com sua beleza natural

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 10h11

A cantora Gaby Amarantos (44) elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 5, ao começar o dia com um álbum de fotos e vídeos de biquíni. No Instagram, a musa apareceu com vários modelitos mínimos e ousados ao curtir os dias quentes ao ar livre.

Na primeira foto do álbum, a estrela surgiu apenas de biquíni listrado e deu um 'zoom' em seu decote poderoso e na barriguinha sarada. “Verão amazônico”, disse ela na legenda.

Gaby Amarantos pode ser vista como a personagem Emilia na novela Além da Ilusão, trama das 6 da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gaby Amarantos (@gabyamarantos)

Gaby Amarantos celebra data especial com o marido

Em junho, Gaby Amarantos e o marido, Gareth Jones, completaram 8 anos de relacionamento e ela fez uma homenagem especial para ele. No Instagram, a musa comemorou o aniversário de casamento.

"Parece que foi ontem, e foi. OITO anos juntos, vou chamar de bodas de Jambú pois eu lembro que quando você chegou TREMEU a minha vida de amor", começou ela no começo da homenagem.

Gaby celebrou a família que eles construíram juntos. "Hoje somos essa família linda e ainda vamos viver muitas aventuras meu amor. Né que onça e boto deu match!", completou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!