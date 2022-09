De biquíni, Gabi Martins ostenta corpaço escultural e exibe marquinha: ''Que mulher''

Cantora e ex-BBB Gabi Martins surpreende fãs com fotos de biquíni e mostra curvas perfeitas em dia de praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 07h07

A cantora mineira Gabi Martins (25) roubou a cena nas redes sociais na quinta-feira, 22, ao compartilhar fotos exibindo sua beleza!

Aproveitando o dia de TBT, a ex-BBB relembrou registros sensuais de dia de sol em praia no Rio de Janeiro, em que aparece renovando o bronzeado.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, ela aparece usando um biquíni pink sem alça e com calcinha cavadíssima, deixando à mostra a marquinha de sol, as pernas torneadas e a barriga sarada. De boné, a loira posou curtindo o sol na areia da praia.

Em um dos cliques, Gabi aparece sentada em uma cadeira, e em outra, exibiu duas de suas tatuagens: uma borboleta na costela e a palavra 'detalhes' no quadril.

"Eu te amo Rio! Achei aqui perdidas", escreveu Gabi Martins na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os admiradores da gata exaltaram a beleza dela. "Que Mulher", "Cada dia mais bonita", "Deusa", "Sereia", "Maravilhosa", "que gataaaaa", "Que mulher maravilhosa", "A sereia mais linda já vista nesses mares", destacaram os internautas.

Confira os cliques de Gabi Martins de biquíni:

