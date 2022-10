De biquíni, Flávia Alessandra curte domingo de sol e encanta a web com as fotos: "Musa"

Atriz Flávia Alessandra aproveitou o domingo, 16, com muito estilo e dividiu com seus seguidores as fotos do dia

Redação Publicado em 17/10/2022, às 08h13

A atriz Flávia Alessandra (48) aproveitou o último domingo, 16, com muito estilo! No dia de sol, a artista posou para diversas fotos em sua casa e esbanjou beleza nos registros.

Para curtir o dia ensolarado, Flávia Alessandra apostou em um look bem verão! A atriz global combinou uma calcinha do biquíni branca com uma saída de praia estampada em tons laranja, e surgiu confortável para as fotos.

Em seu perfil do Instagram, Flávia Alessandra compartilhou uma sequência de fotos mostrando como foi seu domingo. A loira posou em frente à luz do sol e impressionou a web com a beleza exuberante.

"Domingou do melhor jeito: solzinho, clima bom e muito descanso por aqui. Bom domingo meus amores", escreveu na legenda da publicação.

Não demorou para os seguidores de Flávia Alessandra marcarem presença nos comentários da publicação, aproveitando o espaço para exaltar a beleza da loira, como foi o caso de Otaviano Costa, que escreveu: "Domingo + sol + musa do verão…tô feito!".

Veja as fotos de Flávia Alessandra:

FLÁVIA ALESSANDRA SE FANTASIA DE JULIA ROBERTS NO FILME 'UMA LINDA MULHER':

Recentemente, uma festa de Halloween agitou a capital paulista, e diversas celebridades estiveram presentes com fantas diversificadas. E Flávia Alessandra não foi diferente, a atriz se caracterizou como a personagem Vivian Ward, do filme Uma Linda Mulher.

Com muita criatividade, a atriz Flávia Alessandra combinou a fantasia com Otaviano Costa, que deu vida à Edward, interpretado por Richard Gere no clássico filme de romance. E claro, o casal apaixonado esbanjou amor com as caracterizações.