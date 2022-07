De biquíni fio-dental, Juliana Paes exibe corpaço ao fazer alongamento desafiador

Atriz Juliana Paes chamou a atenção ao mostrar sua boa forma em desafio da web

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 07h52

A atriz Juliana Paes (43) está de férias na Bahia e aproveitou um momento da folga para fazer um desafio da internet.

Neste domingo, 10, a artista compartilhou um vídeo fazendo alongamento se apoiando em uma parede da piscina da casa onde está hospedada e chamou a atenção mais uma vez dos internautas com sua boa forma.

De biquíni fininho, Juliana Paes apareceu de ponta cabeça no registro esbanjando suas curvas esculturais. "#wallchallenge com filho é outro desafio Hahahahahahah #eutentei", disse ao surgir com um dos herdeiros fazendo o desafio.

Nos comentários da publicação, os seguidores ficaram admirados com a performance da famosa. "Que maravilhosa", elogiaram os fãs. "Musa", definiram outros.

Ainda recentemente, Juliana Paes impressionou ao exibir suas pernas torneadas em um look pink. Ela também surpreendeu ao mostrar a decoração de uma das salas de sua mansão.

Juliana Paes impressiona ao fazer desafio de biquíni; veja o vídeo: