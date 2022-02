De biquíni fio dental, Virginia Fonseca empina o bumbum em jet ski: ''Perfeita demais''

Influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou a boa forma ao compartilhar registro do final de semana na fazenda do sogro, Leonardo

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 10h20

A influenciadora digital Virginia Fonseca (22) recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores nas redes sociais!

A esposa do cantor Zé Felipe (23) e mãe de Maria Alice, de apenas 8 meses, se despediu do final de semana em família na fazenda do sogro, Leonardo (58), da melhor forma. Em seu perfil no Instagram, na noite de domingo, 13, ela surgiu curtindo o dia de sol em um jet ski.

Na Fazenda Talismã, ela empinou o bumbum redondinho ao posar de biquíni fio dental e chamou atenção pelo corpaço. Virginia ainda lamentou o fim do descanso.

"Já to chorandoooooo em saber que amanhã acaba a mordomia", escreveu a loira na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs destacaram a beleza da gata. "Perfeita demais", "Maravilhosa", "Linda", "Gata", "Deusa", disseram nas mensagens.

De top e shortinho, Virginia ostenta shape impecável

Recentemente, Virginia Fonseca se mudou com a família. A gata fez o primeiro post no novo lar na frente do espelho usando um conjuntinho branco. Com casaco aberto, ela exibiu seu abdômen trincado e roubou a cena. "Eu te amooooooo", se derreteu Zé Felipe.

Confira o clique de Virginia Fonseca de biquíni: