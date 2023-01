De biquíni fio-dental, Tays Reis arrasa em fotos de 'frente e verso'

Tays Reis empina o bumbum e exibe as curvas impecáveis ao surgir de biquíni ousado

A cantora Tays Reis (27) esbanjou sensualidade ao compartilhar novas fotos nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 2, a estrela aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado ao usar biquíni preto estilo fio-dental.

Nas redes sociais, a beldade compartilhou as fotos com o look mínimo em diferentes ângulos. Ela surgiu de costas para ostentar o seu bumbum poderoso e também de frente, mostrando a sua barriguinha sarada.

No último final de semana, Tays Reis celebrou a chegada de 2023 ao lado do namorado, o cantor Biel (26), e da filha, Pietra. Nas redes sociais, ela mostrou o seu look prateado e refletiu sobre o ano novo.

"Mais um ano juntos e firmes que nem rocha! Nosso revéillon, e assim como todas as datas comemorativas, estão mais vivas e cheias de alegria… Então, só podemos agradecer por todas nossas conquistas! Feliz ano novo família, 2023 vem pegando fogo! Ano de glória!", disse ela.

Confira as fotos de Tays Reis de biquíni:

