De biquíni fio-dental, Sarah Aline esbanja corpaço durante mergulho no rio: "Uma sereia"

Sarah Aline, ex-participante do BBB 23, ganhou elogios ao exibir seu corpaço durante um passeio por Barreirinhas, no Maranhão

Sarah Aline, ex-participante do Big Brother Brasil 23, está curtindo alguns dias no Maranhão, e chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir toda sua beleza natural ao surgir de biquíni durante um mergulho no rio.

Ela é uma das convidadas do São João da Thay, evento organizado pela influenciadora digital Thaynara OG, e durante um passeio por Barreirinhas, a psicóloga impressionou ao ostentar suas curvas impecáveis ao apostar em um biquíni fio-dental.

Ao dividir as imagens, Sarah escreveu um trecho da música da música Serenidade, de Rachel Reis. "'Me dê serenidade/ Me dê tranquilidade/ Me dê paciência, eu sei/ Me dê coragem/ Pra ver se eu não desando/ Se eu não disperso/ Se eu não me passo.' Rachel Reis. Que esse até logo de Barreirinhas me permita levar para lembrança tudo que essa música é esse lugar me proporcionaram", escreveu a ex-sister.

Os internautas exaltaram a beleza da psicóloga. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Sempre uma deusa", elogiou uma fã. "Uma sereia", falou mais uma.

Namoro ou amizade?

Recentemente, os ex-participantes do BBB 23, Ricardo 'Alface' e Sarah Aline compareceram ao programa 'Encontro na Rede Globo e comentaram sobre o status atual do relacionamento. Para a decepção dos fãs que torciam para o casal, Sarah afirmou que eles não estão em um relacionamento atualmente.

"Uma das coisas que a gente tinha certeza na casa é que nosso afeto era muito grande. A gente se deu muito bem lá dentro e aqui fora não está sendo diferente. A única questão é que a nossa vida mudou completamente, e quando a gente fala das relações, do que a gente sente um pelo outro, a gente parte da base do respeito que temos um pelo outro. Mas, oficialmente, hoje a gente não está junto", afirmou a psicóloga.

Ricardo também comentou: "Lá dentro da casa, a gente começou uma amizade e de repente começamos um relacionamento amoroso. Só que quando a gente sai, tinha essa preocupação de como seria aqui fora. Aqui parece que inverteu, ficou a amizade muito mais forte. A gente se fortalece muito em relação a trabalho, nosso foco é crescer [...]", disse o biomédico.

