De biquíni fio-dental, Maisa Silva exibe suas curvas impecáveis

Maisa Silva arrasa ao posar de costas em nova foto só de biquíni durante viagem para a Grécia

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 13h38

A apresentadora e atriz Maisa Silva esbanjou toda a sua beleza ao mostrar novas fotos de suas férias na Grécia com as amigas. A musa apareceu só de biquíni verde estilo fio-dental em uma nova foto do seu dia de passeio.

Na imagem, a estrela fez uma selfie no espelho do banheiro antes de sair para curtir o dia ensolarado. Para completar o visual, Maisa também colocou um conjunto de saia e top de crochê e foi aproveitar o dia na praia.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da morena. “Gata”, disse um seguidor. “Perfeita”, escreveu outro. “Musa”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Maisa comemora a boa fase em sua vida

Recentemente, Maisa Silva fez uma avaliação sobre o seu ano de 2022. Mesmo que ainda esteja no meio do ano, ela contou que está muito feliz com o que aconteceu até agora.

“Esse ano está sendo simplesmente o ano mais feliz da minha vida. E não é um feliz planejado, porque tem uns anos que a gente se organiza para que ele funcione. Não, este ano está sendo na base do ‘descubra’, só que está sendo um ‘descubra’ coisas maravilhosas”, contou a artista nos stories.