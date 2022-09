De biquíni fio-dental, Luísa Sonza empina o bumbum em selfie no espelho

Cantora Luísa Sonza rouba a cena nas redes sociais ao posar em frente ao espelho exibindo o seu corpaço escultural

CARAS Digital Publicado em 07/09/2022, às 10h08

A cantora Luísa Sonza (24) ostentou seu corpaço nas redes sociais e roubou a cena na terça-feira, 06, com nova foto nos Stories de seu Instagram!

A artista, dona do hit Cachorrinhas, impressionou a web por sua beleza e as curvas esculturais ao posar em frente ao espelho.

Na imagem, a gata surgiu dando uma conferida e empinando o bumbum redondinho com um biquíni preto bem cavado na parte de baixo e colorido em cima. De boné, a loira cobriu o rosto com o celular no registro, deixando também as pernas bronzeadas e saradas à mostra.

Momentos depois, ela mostrou que esteve na cidade de Santos, no litoral paulista, para um show.

Luísa Sonza exibe curvas perfeitas em selfie:

Luísa Sonza confirma sua participação no 'Poesia Acústica 13'

Recentemente, Luísa Sonza foi a última artista confirmada na nova edição da série de rap acústico Poesia Acústica! A nova faixa do projeto, da gravadora Pineapple Storm, foi gravada no Rio e ainda conta com grandes nomes do rap na atualidade, como Xamã, L7NNON, MC Cabelinho, Tz da Coronel, Chris MC,Oruam, N.I.N.A e Chefin. Luísa compartilhou registros em que aparece ao lado dos cantores em sua primeira participação no Poesia Acústica. A loira também apareceu fazendo caras e bocas ao lado do amigo Xamã. "Malvado favorito", declarou.

