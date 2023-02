De biquíni fio-dental, Luisa Sonza empina o bumbum em dia na praia

Luisa Sonza exibe seu corpaço escultural ao ser fotografada apenas de biquíni preto fio-dental em uma praia no Rio de Janeiro

A cantora Luisa Sonza (24) elevou a temperatura das redes sociais na noite deste sábado, 18, ao mostrar como curtiu o seu sábado de carnaval. A estrela apareceu apenas de biquíni preto estilo fio-dental ao aproveitar o dia em uma praia no Rio de Janeiro antes de fazer um show .

A estrela foi fotografada pelos seus amigos com o look mínimo e ostentou o seu bumbum poderoso nos cliques. Além disso, ela também deixou à mostra suas curvas deslumbrantes e suas várias tatuagens no corpo.

Nos comentários, Sonza foi muito elogiada pelos seguidores. “Mulher perfeita”, declarou um seguidor. “Que abundância”, escreveu outro. “É muita beleza para uma pessoa só”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Luisa Sonza rebate crítica para a sua aparência

Recentemente, a cantora Luisa Sonza não ficou quieta ao ler uma crítica para a sua aparência. Ela fez questão de rebater um internauta que falou de sua imagem em uma montagem de fotos.

No Twitter, uma seguidora mostrou fotos da cantora e disse: “Famosos e seu incrível talento em destruir a própria imagem”. Então, Sonza respondeu para ela e ainda fez a sua própria montagem de fotos para comparação.

“Amor, eu posso até estar destruída e acabada na sua opinião. Mas pelo menos coloca foto posada x foto posada. E não uma foto posada com uma foto da sua televisão enquanto eu dou entrevista, ainda com o olho entreaberto. Segue exemplo”, escreveu.