De biquíni fio-dental, Luisa Sonza dá 'conferida' no bumbum poderoso

Luisa Sonza capricha na pose e empina o bumbum ao exibir suas curvas perfeitas nas redes sociais

A cantora Luisa Sonza aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e seduziu seus seguidores ao posar apenas de biquíni fio-dental. A estrela exibiu um vídeo nos stories do Instagram de quando deu aquela conferida em suas curvas impecáveis no lindo dia de sol.

Nas imagens, ela surgiu com biquíni e top na cor cinza na área da piscina de uma mansão. A musa posou de frente e de costas enquanto ajeitava o seu modelito no seu corpaço sarado.

Recentemente, Luisa Sonza mostrou os bastidores das gravações de seu documentário para a Netflix. Ela apareceu de topless na piscina enquanto era filmada por uma equipe de audiovisual. “Em breve na Netflix”, disse ela na legenda.

O projeto vai contar a história de vida dela, incluindo os aprendizados e conflitos ao longo de sua trajetória. “O público vai poder se aprofundar no meu processo criativo. Quando você é artista, a vida particular e profissional se misturam e eu acho que é isso que as pessoas vão ver. Eu gosto de viver e contar as minhas experiências pessoais nas músicas”, disse ela recentemente.

Luisa Sonza rebate crítica para a sua aparência

Recentemente, a cantora Luisa Sonza não ficou quieta ao ler uma crítica para a sua aparência. Ela fez questão de rebater um internauta que falou de sua imagem em uma montagem de fotos.

No Twitter, uma seguidora mostrou fotos da cantora e disse: “Famosos e seu incrível talento em destruir a própria imagem”. Então, Sonza respondeu para ela e ainda fez a sua própria montagem de fotos para comparação.

“Amor, eu posso até estar destruída e acabada na sua opinião. Mas pelo menos coloca foto posada x foto posada. E não uma foto posada com uma foto da sua televisão enquanto eu dou entrevista, ainda com o olho entreaberto. Segue exemplo”, escreveu.