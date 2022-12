De biquíni fio-dental, Larissa Manoela empina o bumbum em Noronha

Após ficar noiva, Larissa Manoela faz ensaio fotográfico só de biquíni em passeio de barco no mar de Fernando de Noronha

A atriz Larissa Manoela (21) arrancou suspiros dos fãs ao mostrar novas fotos de sua viagem para Fernando de Noronha. O novo álbum de fotos foi compartilhado por ela após a notícia de que ficou noiva do ator André Luiz Frambach (25). A beldade ostentou toda a sua beleza ao posar apenas de biquíni fio-dental fininho.

Nas imagens, feitas pelo fotógrafo Neuronha, a artista caprichou nas poses e até empinou o bumbum ao aparecer aproveitando um passeio de barco no mar. “No paraíso...”, disse ela na legenda. Vale lembrar que o barco foi o cenário do pedido de casamento de André Luiz para Larissa.

Os dois anunciaram o noivado no último domingo, 18, com fotos do momento do pedido especial ao ar livre. André Luiz se ajoelhou no barco para surpreender a amada com o pedido e o anel de noivado. “Noivos. A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Pra vida toda!”, disse ela.

Nos comentários das redes sociais, os amigos famosos foram à loucura com a notícia de que os dois deram um novo passo no relacionamento. Mel Maia disse: “Aaaaa não acredito, que tudo, felicidades”. Maisa escreveu: “Deus abençoe, amiga. Estou chocada, muito amor para vocês”. Klara Castanho comentou: “Ahh que Deus abençoe muito, casal!”. Eliana também afirmou: “Que lindo te ver feliz”. Juliana Paiva disse: “Que lindos! Muita felicidade casal! Viva o amor”.

Larissa Manoela faz homenagem para Silvio Santos

Há poucos dias, o apresentador Silvio Santos completou 92 anos de vida e recebeu uma homenagem especial de sua ex-funcionária Larissa Manoela. Ao ver que era o dia do aniversário do ex-patrão, a estrela da Globo fez questão de deixar um recado nas redes sociais para parabenizá-lo.

"Ontem foi niver do meu ex-patrão, pessoa que eu admiro e que será sempre nosso ícone!", ressaltou a importância de Silvio Santos para a televisão brasileira, e completou: "Que sua nova primavera seja repleta de alegria. Saúde SS!", terminou ela com as inciais do apresentador.