De biquíni fio-dental, Kim Kardashian faz ensaio quente na piscina e fãs apontam recado para Kanye West

Socialite Kim Kardashian faz ensaio sensual na piscina e fãs apontam indireta para o rapper Kanye West em meio às discussões

Redação Publicado em 21/02/2022, às 09h53

Dona de um corpo escultural, a socialite Kim Kardashian (41) roubou a atenção toda para ela no último final de semana, 20, ao compartilhar um ensaio fotográfico caseiro.

A empresária aproveitou uma noite quente e mostrou toda a sua sensualidade durante um banho de piscina em um biquíni fio-dental preto.

As imagens, que foram tiradas no Caribe, onde a empresária estava de férias com o novo namorado, mostra o corpo esbelto da estrela de Keep Up With the Kardashians.

A postagem traz diversas poses diferentes da empresária, no entanto, uma delas chamou a atenção. Em um dos cliques, ela aparece mostrando os dois dedos do meio sem cerimônia.

O registrou ganhou a atenção dos fãs por conta das polêmicas envolvendo seu divórcio com o rapper Ye (44), conhecido como Kanye West. Já outros aproveitaram o momento para exaltarem a beleza da advogada.

Kim Kardashian faz ensaio sensual na piscina e fãs notam indireta para Kanye West:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Clã Kardashian/Jenner dá ultimato a Travis Scott para ele se afastar de Kanye West:

Kim Kardashian não está nada feliz com a amizade do namorado de sua irmã mais nova, a empresária Kylie Jenner (23), com o seu ex-marido, o rapper Kanye West. As integrantes da família teriam se unido para que o cantor se afaste de Ye, de uma vez por todas, provando que sua lealdade com as Kardashians/Jenners.

"Kim pessoalmente teve uma conversa com Travis Scott, e Kylie deixou claro que ele precisa cortar os laços com o ex de Kim. Sua lealdade deve estar com a família – e ele está muito ciente do que aconteceu entre Kanye e a família", contou a fonte.

A situação vem saindo um pouco fora do controle. Ainda recentemente, o novo namorado de Kim Kardashian, o comediante Pete Davidson (28), precisou aumentar a sua segurança por conta de uma ameça feita por Kanye West em uma música.