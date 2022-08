De biquíni fio-dental, Kendall Jenner dá zoom em corpão sarado: ''Quente''

Molhada, Kendall Jenner renova o bronzeado com biquíni cavadíssimo e dá zoom em corpão malhado

Mais uma vez, Kendall Jenner (26) resolveu deixar os seus seguidores de queixo caído ao compartilhar uma sequência de cliques de parar o trânsito. Dona de um corpo único, a top-model postou uma sequência de registros celebrando o verão norte-americano.

Molhada, a estrela do The Kardashians (Star+), novo reality show do clã Kardashian-Jenner, chamou a atenção ao dar zoom em seu corpo malhado e sarado em um biquíni cavadíssimo e mínimo.

Outro detalha que também chamou a atenção na postagem da irmã de Kim Kardashian (41) foi o seu bronzeado dourado e suas curvas esculturais que se completaram na peça de banho no estilo clássico e padrão a lá Kardashian.

Nos comentários, é claro, os fãs não deixaram de babar pela estrela e não pouparam declarações nos comentários: "Você é um absurdo", escreveu uma seguidora ao completar com um emoticon de fogo. "Você é uma obra de arte", continuaram outros. "Uma obra de arte", destacou um terceiro.

Kendall Jenner renova o bronzeado com biquíni cavadíssimo e dá zoom em corpão malhado:

