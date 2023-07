De biquíni fio-dental, Jade Picon coloca bumbum para jogo

Atriz Jade Picon causa comoção ao exibir corpaço com biquíni finíssimo em praia no Rio de Janeiro

A atriz e influenciadora digital Jade Picon causou comoção em suas redes sociais nesta quinta-feira, 13, ao dividir detalhes de sua manhã agitada. De volta ao Rio de Janeiro após uma temporada no exterior, a morena compartilhou diversos registros exibindo seu corpaço com um biquíni fininho durante um passeio na praia com os amigos.

Nos stories de seu perfil no Instagram, a beldade compartilhou uma sequência de vídeos em que aparece usando um biquíni fio-dental na cor rosa pink, durante uma partida de futevôlei com os colegas. Além de destacar o bumbum impecável, as peças ousadas também evidenciaram o abdômen trincado e as pernas torneadas da ex-participante do reality da Globo, o Big Brother Brasil.

Depois dos intensos exercícios, a intérprete de Chiara na última novela das nove na Globo, Travessia, deu um show de beleza ao exibir um mergulho no mar carioca para se refrescar. Durante o percurso, Jade acabou levando um ‘caldo’ com sua amiga, mas isso não atrapalhou o bom-humor da famosa, que deu risada e voltou a jogar futevôlei.

Jade Picon causa comoção ao exibir bumbum com biquíni finíssimo - Reprodução/Instagram

Jade Picon na praia - Reprodução/Instagram

Jade Picon mergulha no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Jade acabou de retornar de uma viagem para a Tailândia, onde lotou seu feed do Instagram com cliques estonteantes de biquíni. Antes do destino exótico, a beldade também curtiu uma temporada na Europa acompanhada de diversas amigas do meio artístico, como as cantoras Anitta, Juliette e Vivi Wanderley.

Jade Picon deixa seguidores boquiabertos ao posar de biquíni:

No último domingo, 9, Jade Picon deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que aproveitava uma praia. A influenciadora curtiu uma viagem de férias para a Tailândia, com direito a muitos cliques de biquíni em meio a uma paisagem paradisíaca. Confira os registros!