De biquíni fio-dental, Jade Picon choca com corpaço mega torneado na praia

Ex-BBB Jade Picon foi flagrada na praia e roubou a cena ao mostrar curvas bem definidas

A ex-BBB Jade Picon (21) roubou a cena mais uma vez na praia! Nesta quarta-feira, 28, a influenciadora foi flagrada nas areias da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e chamou a atenção com suas curvas saradas.

Nos registros feitos no local, a intérprete de Chiara, de Travessia, apareceu curtindo o dia de sol usando um biquíni de modelo fio-dental com estampa animal print e se destacou com sua boa forma.

Enquanto caminhou e tomou um banho de mar, Jade Picon ostentou seu corpaço torneado e chocou com sua barriga desenhada.

Após se molhar, a famosa pegou uma toalha para se secar e colocou óculos escuros. Ela ainda apareceu com presilhas colocadas na parte de cima do biquíni.

Veja as fotos de Jade Picon na praia da Barra da Tijuca:

Fotos: Fabricio Pioyani/AgNews

Durante exames, Jade Picon revela um medo para seus seguidores

Recentemente, Jade Picon tirou o dia para cuidar da saúde! A influenciadora apareceu em seu Instagram fazendo alguns exames.

A influenciadora publicou em seus stories uma foto se sua pressão sendo medida e escreveu na legenda: “dia de exames”.

Após isso, a atriz da novela Travessia apareceu tirando sangue e revelou: “Eu tenho trauma de agulhas”. A enfermeira que estava auxiliando Jade, deu uma dica: “Fica mexendo no celular que você se distraí”.

Depois de passar pelo perrengue, a intérprete da personagem Chiara apareceu em sua casa e comentou que este check-up médico de fim de ano já é tradição: “Fazendo exame de fim de ano, para ver se está tudo bem com a saúde... Essas coisinhas que eu faço todo final de ano. Não gosto, viu? Mas é necessário”.

