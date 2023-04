De biquíni fio-dental finíssimo, Deborah Secco escandaliza com decote saltando

De férias em Fernando de Noronha, a atriz Deborah Secco deixa seguidores babando ao exibir detalhes do corpão turbinado

Deborah Secco (43) escandalizou em seu Instagram na manhã desta quinta-feira, 06. A atriz aproveitou suas 'mini férias' com a família e viajou para Fernando de Noronha. Direto da praia, a estrela levou os seguidores à loucura ao compartilhar alguns registros posando apenas com um biquíni fio-dental bem fininho.

Pelos stories, a esposa do modelo Hugo Moura (32) jogou os longos fios castanhos para o lado e fez uma selfie ao lado de uma montanha, sem revelar muito: “Oi paraíso!!! Cheguei!!”, a musa do Carnaval avisou. Em seguida, Deborah compartilhou uma foto em seu quarto de hotel, recebendo café da manhã na cama: “Oi, mini férias”, ela explicou o motivo da viagem.

Para terminar de escandalizar, Deborah compartilhou outra selfie, em que exibe os seios fartos saltando do decote, usando apenas uma roupa de banho finíssima na cor preta. No clique, também é possível notar alguns detalhes, como uma tatuagem nos braços, além do tanquinho sarado da atriz que surge molhada após um mergulho no mar.

Deborah Secco curte férias em Fernando de Noronha - Reprodução/Instagram

Deborah Secco escandaliza com biquíni fininho em Noronha - Reprodução/Instagram

Cobrindo seios com cinto, Deborah Secco deixa calcinha à mostra em look ousado:

Deborah Secco ousou no look para curtir o festival de música Lollapalooza Brasil, no fim de março. Sem camisa, a estrela usou apenas um cinto com detalhes metálicos para cobrir os seios. Para escandalizar ainda mais, a atriz puxou a calcinha e deixou parte do bumbum de fora com calça vermelha franzida.

Com um corpão de dar inveja, Deborah sensualizou nas imagens postadas em seu perfil no Instagram e apostou no carão ao exibir o modelito preto e vermelho que ainda tem um capuz. Nos comentários, os seguidores da musa aprovaram a ousadia: "Amei! Uma vibe bem Tieta futurista”, disse um deles.