De biquíni fio-dental, Fernanda Paes Leme empina o bumbum em dia na piscina

Fernanda Paes Leme exibe sua boa forma ao registrar seu dia de relaxamento na piscina

A atriz Fernanda Paes Leme (39) elevou a temperatura das redes sociais no último final de semana ao mostrar toda a sua beleza em uma nova foto. Desta vez, a musa surgiu apenas de biquíni fio-dental preto enquanto relaxava em uma piscina.

Na foto, a artista colocou o bumbum para cima enquanto estava deitada de barriga para baixo na área mais rasa da piscina. “Tubarão, te amo”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Uma sereia”, disse um seguidor. “Que mulher linda”, afirmou outro. “Gata demais”, declarou mais um.

Fernanda Paes Leme relembra sequelas da Covid-19

Em um dos episódios do podcast Quem Pode, Pod, Fernanda Paes Leme revelou as sequelas que teve após ter Covid-19. Ela contou que ainda lida com alguns efeitos da doença em seu corpo. Ela revelou que, além de não sentir cheiros e ter o paladar afetado, ficou com a memória comprometida.

"Peguei Covid- 19 logo no início, em março, antes de fechar tudo. Eu tive muito mais sequelas do que sintomas. E entre as sequelas, paladar e cheiro, eu fiquei com a memória muito comprometida. E eu não sabia. Por um momento eu fiquei tensa, achando que eu podia estar com alguma coisa mais séria. Aí eu recebi um estudo de um amigo meu, um estudo gringo, falando que a Covid podia afetar a memória", disse ela.

“Foi e ainda é muito difícil para mim, pós-pandemia, conseguir ler um livro inteiro. Estou com uma grande dificuldade de ter foco”, continuou a atriz.