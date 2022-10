De biquíni fio-dental, Deborah Secco empina o bumbum em dia de praia: "Deusa"

A atriz Deborah Secco renovou o bronze e esbanjou toda sua beleza ao surgir de biquíni fio-dental na praia

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 19h51

Deborah Secco(42) elevou a temperatura das redes sociais na tarde terça-feira, 11, ao compartilhar um clique na praia.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou uma imagem em que aparece deitada na areia, com o bumbum empinado, enquanto renovava o bronze. Para o momento de lazer, ela optou por um biquíni fio-dental verde e um boné. "Mar, doce lar!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram a beleza de Deborah. "Deusa", disse uma seguidora. "Perfeita e maravilhosa", escreveu outra. "Minha internet não tem capacidade para aguentar tanta beleza, vai com calma", brincou uma fã.

Confira a foto de Deborah Secco de biquíni na praia:

Comentarista na Copa do Mundo

Deborah Secco poderá fazer parte do elenco do programa Tá na Copa, que irá passar no SporTV. Se isso se concretizar, será a primeira participação da loira em uma atração de esporte da emissora. Segundo o site Notícias da TV, a ideia da Globo é colocar a atriz para dar uma visão de torcedora que só acompanha futebol de quatro em quatro anos, quando a Seleção Brasileira participa da Copa.

