De biquíni fio-dental, Andressa Miranda exibe o bumbum GG

Andressa Miranda abre álbum de fotos de biquíni e atrai os olhares para suas curvas impecáveis e poderosas

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 13h02

A influenciadora digital Andressa Miranda deixou os fãs babando ao colocar o seu corpão para jogo. Mesmo com o dia mais frio nesta terça-feira, 1, a estrela compartilhou um álbum repleto de fotos de biquíni em dias de calor.

Nas imagens, a beldade ostentou as suas curvas impecáveis, incluindo o decote generoso e o bumbum empinado. A esposa de Thammy Miranda caprichou nas poses ao posar com looks ousados e sensuais antes de sair para renovar o bronzeado.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza dela. “Perfeita”, disse um seguidor. “Maravilhosa”, afirmou outro. “Linda demais”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Miranda (@andressaferreiramiranda)

Andressa Ferreira revela susto ao perder o filho em sua mansão

Nas últimas semanas, a modelo Andressa Ferreira contou que seu coração foi parar na boca ao perder o filho, Bento, de dois anos, em sua mansão. Em seus stories, ela deu detalhes do episódio assustador, mas ao mesmo tempo engraçado.

Em outro momento, a famosa se mostrou irritada ao receber críticas sobre o menino. Na ocasião, ela foi questionada sobre a aparência do herdeiro. Exibindo um print de uma pergunta enviada de um internauta opinando que o cabelo do garoto está muito feio, a modelo ficou indignada com o comentário sobre a aparência de Bento.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!