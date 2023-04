De biquíni fininho, Virginia Fonseca exibe a barriga negativa e trincada

Esposa de Zé Felipe, Virginia Fonseca atrai os olhares para sua barriga sarada em novas fotos só de biquíni

A influenciadora digital Virginia Fonseca (24) agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 26, ao colocar o seu corpão sarado para jogo. Ela compartilhou novas fotos do seu dia de folga na fazenda Talismã, que pertence ao seu sogro, o cantor Leonardo (59). Nas imagens, a loira surgiu apenas de biquíni e atraiu os olhares para seu corpo trincado.

A esposa do cantor Zé Felipe (25) deixou à mostra sua barriga negativa e com gominhos ao posar usando um biquíni azul fininho na frente do lago da propriedade. “Sempre grata! Gratidão por poder viver tudo que sempre sonhei”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas falaram sobre a beleza dela. “Que gata”, disse um fã. “A mulher mais linda”, declarou outro. “Uau, que mulher”, comentou mais um.

Virginia Fonseca dá jatinho de presente para para Zé Felipe: "Pra levar a família toda"

O cantor Zé Felipe foi surpreendido com um presente para lá de luxuoso da esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, para celebrar o seu aniversário de 25 anos. A musa abriu o bolso e comprou um avião particular para o amado! Isso mesmo, ela deu um avião para o amado conseguir cumprir a sua agenda de shows em várias cidades com o transporte em sua própria aeronave.

Inclusive, ela personalizou o avião com o desenho da família na lateral do avião. A revelação do presente foi feita por ele nas redes sociais nesta quinta-feira, 20.

“Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda, te amo demais meu amor. Esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e estou com você para tudo, te amo”, disse ele.

Por sua vez, ela comentou: “Já está entregue o presente do meu gato! Ele merece muito”.