De biquíni fininho, Sheila Mello exibe corpaço sarado ao fazer treino na praia

Sheila Mello eleva a temperatura da web ao aparecer apenas de biquíni e atriz diz: 'Corpo perfeito'

A dançarina Sheila Mello (44) arrancou suspiros dos fãs ao compartilhar um vídeo do seu treino do dia ao ar livre. Nesta quinta-feira, 9, ela treinou apenas de biquíni laranja fininho enquanto estava em uma praia deserta.

Nas imagens, a estrela fez os seus exercícios e também exibiu o corpaço sarado, com direito a barriga definida, pernas torneadas e curvas impecáveis. "Quando a gente ama o que faz e isso no faz bem, não queremos férias, muito menos descanso. E essa é a minha relação com o treino: não quero parar de forma alguma! Por isso, mesmo viajando, sempre encontro um lugarzinho treinar onde eu estiver", disse ela.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs e amigos. A atriz Juliana Silveira disse: “Corpo perfeito. Essa bailarina não para, não para, não para não”. Um fã escreveu: “Linda, maravilhosa, espetacular”. E outro seguidor declarou: “Você é uma mulher exemplar, cuida bem do seu corpo, é admirável”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Topless na praia

Recentemente, Sheila Mello elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques tomando banho no mar. Nas imagens, a loira aparece sem a parte de cima do biquíni, fazendo algumas poses, e revelou aos seguidores que está passando uns dias em um retiro.

"Estou num processo forte e dolorido essa semana no Tantra Camp, onde olhei nos olhos dos meus fantasmas e com a força das deusas me limpei, me nutri, cortei muitas cabeças (metaforicamente), inclusive a minha. Cansa procurar fora, a felicidade, o amor, a segurança, a aprovação! É potente saber que o que precisamos tá mais perto do que imaginamos, tá dentro! É aqui! É em nós", disse ela.

