De biquíni fininho, Rafa Kalimann ostenta corpão curvilíneo

Rafa Kalimann deixa suas curvas impecáveis à mostra ao aproveitar dia ensolarado na piscina

A ex-BBB e influenciadora digital Rafa Kalimann (29) agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 30, ao mostrar seu corpão sarado. A beldade apareceu apenas de biquíni fininho ao aproveitar a tarde de sol na piscina de um hotel.

Na foto, a estrela surgiu deitada na beirada de uma piscina enquanto renovava o bronzeado. “Cinco minutos de respiro”, disse ela na imagem.

Recentemente, Rafa Kalimann foi impedida de atuar na novelaVai na Fé, da Globo. Ela chegou a gravar as cenas, mas a emissora não poderá exibir e precisou regravar a sequência. A decisão foi tomada porque Kalimann não é uma atriz com registro profissional. Assim, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estados do Rio de Janeiro não concedeu a autorização especial para ela atuar como atriz. Portanto, a Globo precisou regravar as cenas com outra atriz. A substituta de Rafa Kalimann éSofia Starling, que é ex-namorada de André Marques e já atuou nas novelas Malhação – Seu Lugar no Mundo, O Tempo Não Para e Verão 90.