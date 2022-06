De biquíni fininho, Lívia Andrade se refresca em rio e exibe corpaço

Apresentadora Lívia Andrade compartilhou novas fotos em rio e impressionou com curvas deslumbrantes

A apresentadora Lívia Andrade (38) roubou a cena na rede social com novas fotos curtindo um rio de forma deslumbrante.

Nesta quarta-feira, 8, a loira publicou cliques se refrescando na água com um biquíni fininho e impressionou com suas curvas exuberantes.

Ostentando seu corpaço escultural na beira do rio, Lívia Andrade arrancou suspiros ao se mostrar nos registros. "Quero as montanhas, rios, riachos e a beleza do espaço", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, a famosa foi coberta de elogios. "Deusa", exclamaram os internautas. "Que lugar maravilhoso", falaram outros.

Prestes a comandar um programa musical na Band, recentemente, Lívia Andrade surgiu aos beijos com o namorado na festa de lançamento do Música Mix. A atração está prevista para estrear em junho aos sábados.

