De biquíni fininho, Jojo Todynho exibe corpaço em dia de sol: "Maravilhosa"

Jojo Todynho exibiu suas curvas perfeitas e ganhou elogios ao renovar o bronzeado

Jojo Todynho(25) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 26, ao compartilhar uma foto esbanjando toda sua beleza.

A cantora e influenciadora digital aproveitou o dia ensolarado do Rio de Janeiro para renovar o bronzeado em sua casa, e exibiu seu corpaço ao surgir usando um biquíni fininho.

Ao publicar o registro no feed do Instagram, Jojo deixou um recado. "Sabe como ter um corpo de piscina? Tenha um corpo e vá pra piscina!", escreveu ela na legenda da publicação.

O clique rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Biquíni lindo, nesse corpão maravilhoso", disse uma seguidora. "É um mulherão", escreveu outra. "Maravilhosa demais", comentou uma admiradora. "Um encanto de mulher", falou uma fã.

Confira o clique de Jojo Todynho de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo perde a paciência após pedido de fã

A cantora Jojo Todynho perdeu a paciência com os fãs que ficam pedindo dinheiro em seu perfil nas redes sociais. Ela compartilhou um desabafo ao ver que estava com vários pedidos de ajuda financeira e contou que não consegue atender todos.

"Gente, se você não trabalha, não faz nada da vida, está pegando dinheiro com agiota por quê? Tenho cara de Silvio Santos, que joga avião de dinheiro? Toda hora! Trabalhar ninguém quer, não. Eu era camelô, vendi picolé no trem, vendi bijuteria, roupa... Bora uma água para vender no sinal. Que isso? Está achando que é banco central?", afirmou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!