De biquíni fininho, Graciele Lacerda toma banho ao ar livre: ''Paraíso''

Na fazenda, Graciele Lacerda toma banho ao ar livre e exibe corpão escultural em biquíni fininho

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), impressionou ao mostrar um momento de relaxamento na fazendo do cantor em Goiânia. Neste sábado, 18, a musa fitness aproveitou o lindo dia para curtir o local e fez fotos belíssimas por lá.

Nos registros publicados em sua rede social, a influenciadora apareceu se refrescando em uma ducha e roubou a cena na paisagem verde com sua beleza natural.

Usando um biquíni preto bem fininho e cheio de estilo, Graciele Lacerda ostentou seu corpaço escultural e chocou com seu bumbum empinado enquanto tomava o banho ao ar livre.

"Me despedindo em grande estilo do nosso paraíso", disse a famosa ao aparecer aproveitando o momento com natureza.

Nos comentários, os internautas logo encheram a noiva do cantor de elogios. "Ela é perfeita", admiraram os fãs. "Linda demais", escreveram outros.

Veja as fotos de Graciele Lacerda de biquíni tomando ducha ao ar livre:

Graciele Lacerda revela se terá casamento com Zezé Di Camargo

Em 2021, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo ficaram noivos e até agora não marcaram o casamento. Curiosos, os fãs perguntam à musa fitness quando será o evento e ela resolveu responder o motivo de ainda não ter feito a cerimônia com festa.

Além dos seguidores e admiradores do casal, amigos próximos também questionam quando o casal subirá ao altar. Segundo a influenciadora, agora tudo depende dela dar o primeiro passo e organizar o grande momento.

"Gente, vocês perguntam tanto de casamento, olha não é uma coisa mais assim que eu penso, eu já me sinto tão casada com Zezé que a gente não vê a necessidade de casar e eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu to com tanta preguiça nossos amigos ficam toda hora falando: 'quando é que vai ter casamento?' ai eu falo assim: 'ai gente', só de pensar em ter que sentar, planejar, ver tudo, dá um trabalho", comentou.