De biquíni fininho, Giovanna Ewbank ostenta corpaço sarado

Giovanna Ewbank exibe sua boa forma e o decote poderoso ao ser fotografada pelo marido, o ator Bruno Gagliasso

A apresentadora Giovanna Ewbank agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 12, ao mostrar as fotos feitas pelo seu marido, o ator Bruno Gagliasso, durante as férias em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. A estrela ostentou sua boa forma ao ser fotografada apenas de biquíni fininho durante um dia na piscina.

Nas imagens, ela deixou à mostra sua barriga sarada, o decote generoso e as pernas torneadas. “Bom dia, Milagres”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs fizeram elogios para ela. “Que mulher linda”, contou um seguidor. “Uma deusa”, comentou outro. “Belíssima”, afirmou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank conta o motivo para ter se afastado da TV

Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Giovanna Ewbank revelou o motivo para ter parado de trabalhar na TV. Ela contou que não sentia que tinha mais trabalhos que a fizessem feliz na TV. "(Por conta do namoro com o Bruno) eu acabei desistindo da minha carreira na televisão. Eu fiquei contratada da Globo por uns oito ou nove anos. Foram três contratos de três anos. Os momentos em que tive um papel em que apostaram mais em mim aconteceram antes de conhecê-lo. Depois, comecei a fazer só pontas (em novelas) e (trabalhos) sem destaque nenhum. Saí da TV quando entendi que ali não ia ser um ambiente em que eu poderia ser feliz profissionalmente... Porque ali eu fui feliz durante um tempo. Depois, foi para mim uma grande angústia", disse ela.

E completou: "Então, resolvi criar a minha própria carreira, que foi o que a Monica Martelli falou nessa entrevista. Eu me identifiquei muito porque ela, por outros motivos, sentia que não tinha oportunidades, espaços. A partir do momento em que fiz o primeiro movimento de criar a minha própria carreira, meu próprio público, eu queria que ele me enxergasse como Giovanna Ewbank, queria que ele me conhecesse. Eu não sou só a esposa do Bruno. Eu sou "também" a esposa do Bruno. Mas sou mulher, filha, me tornei mãe durante este processo de criar o canal do YouTube. Então, eu precisava disso: mostrar quem eu era".