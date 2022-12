De biquíni fininho, Dira Paes exibe a sua beleza sem retoques

De férias desde o fim de Pantanal, Dira Paes renova o bronzeado ao ar livre e apareceu só de biquíni na web

A atriz Dira Paes (53) elevou a temperatura das redes sociais ao ostentar a sua beleza natural nesta quinta-feira, 22. A artista abriu um álbum de fotos só de biquíni enquanto renovava o bronzeado à beira de um rio.

Nas fotos, a morena mostrou a sua boa forma e as curvas impecáveis ao posar na frente na linda paisagem. “Água para lavar, pra levar, pra benzer...”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Muito gata”, disse um seguidor. “Que mulher linda”, afirmou outro. “Um corpo é um corpo, né Brasil? Uma beleza é uma beleza”, declarou mais um.

Vale lembrar que, neste ano, Dira Paes foi indicada na categoria de Melhor Atriz do Prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, por sua atuação na novela Pantanal, da Globo, na qual interpretou a personagem Filó. A entrega da premiação será exibida no próximo domingo, 25 de dezembro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Dira Paes celebra o aniversário de relacionamento com Pablo Baião

A atriz Dira Paes esbanjou romantismo ao celebrar o seu casamento de 17 anos com Pablo Baião. Ela abriu um álbum de fotos nas redes sociais para relembrar fotos do relacionamento deles e encantou seus fãs com os cliques inéditos. Na legenda, ela disse: “Há 17 anos de ti em mim. Fotografias do nosso primeiro réveillon, direto do túnel do tempo”.

Hoje em dia, Dira e Pablo são pais de dois meninos, Inácio e Martin. Recentemente, ela comemorou o aniversário do filho caçula e mostrou fotos da família toda reunida.