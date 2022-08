De biquíni fininho, Christina Rocha curte passeio na praia

Aos 65 anos, Christina Rocha ostenta sua beleza natural ao mostrar foto de corpo inteiro em dia de sol

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 17h37

A apresentadora Christina Rocha (65) agitou as redes sociais nesta terça-feira, 9, ao mostrar uma foto do seu dia de descanso em uma praia de Pernambuco. A estrela apareceu só de biquíni preto fininho enquanto caminhava em uma área com areia e várias árvores.

Na imagem, ela mostrou que está em ótima forma física e deixou à mostra sua barriguinha chapada e as pernas torneadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Christina Rocha (@christinarochatv)

Christina Rocha faz harmonização facial

Nesta semana, uma clínica de estética revelou que a apresentadora Christina Rocha fez harmonização facial. A comandante do Casos de Família fez um preenchimento de malar, mento, labial, rinomodelação e toxina botulina em seu rosto.

Com isso, a artista mudou as maçãs do rosto, arrumou seu queixo, suavizou um desvio no nariz e aumentou seus lábios.

Chirtina Rocha passou por uma harmonização facial aos 65 anos de idade

