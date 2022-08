De biquíni fininho, Bruna Biancardi ostenta a barriga chapada em dia na praia

Ex-namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi deixa os fãs babando ao mostrar a cintura fina e as curvas impecáveis ao posar só de biquíni azul

Ex-namorada do jogador de futebol Neymar Jr (30), a influenciadora digital Bruna Biancardi (25) elevou a temperatura das redes sociais nesta quarta-feira, 31, ao mostrar fotos de um dia na praia. A estrela deixou à mostra toda a sua beleza e boa forma ao posar só de biquíni azul.

Nas fotos, ela apareceu com um biquíni estiloso, feito de fitas finas e com decote generoso. O modelito deixou à mostra a barriga chapada dela, a cintura fina e as curvas deslumbrantes. “Onde eu queria estar agora”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da morena. “Você é perfeita”, disse um seguidor. “Oh mulher linda”, afirmou outro. “Uma boneca”, declarou mais um.

Fim do namoro de Bruna Biancardi e Neymar Jr

A separação de Bruna Biancardi e Neymar Jr foi confirmada por ela nas redes sociais após alguns rumores circularem pela internet. Bruna se pronunciou no Instagram para acabar com os boatos sobre o motivo do término.

"Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento - já faz algum tempo - e não, não houve traição", afirmou ela.

Em seguida, Bruna comentou que sente muito carinho pelo atleta e por sua família. "Não acreditem em tudo que aparece por aí... Tenho muito carinho por ele e por toda a família!. Por favor parem de envolver meu nome :) Obrigada!", concluiu.

