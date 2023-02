De biquíni fininho, Ana Clara deixa a barriga sarada à mostra

Apresentadora do BBB – A Eliminação, Ana Clara ostenta seu corpo sequinho ao aproveitar dia de sol no Rio de Janeiro

A apresentadora Ana Clara elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar uma nova foto de sua boa forma. Nesta quarta-feira, 1, ela abriu um álbum de fotos feitas em um dia de sol no Rio de Janeiro e exibiu sua beleza deslumbrante.

Nas imagens, ela apareceu só de biquíni estampado e fininho. O modelito destacou as curvas deslumbrantes do corpo dela e também a sua barriguinha sarada. Na legenda, ela brincou sobre um hematoma em sua perna. “Se não tem roxo na perna, não sou eu”, disse ela.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Gatona”, afirmou um seguidor. “Maravilhosa”, afirmou outro. “Deusa perfeita”, comentou mais um.

Atualmente, Ana Clara está no comando do programa BBB – A Eliminação, do Multishow, ao lado do apresentador Bruno De Luca. Recentemente, ela contou qual conselho poderia dar para os participantes do reality show. "O conselho que eu daria é o mesmo de sempre: se jogar! E seguir um caminho no jogo que seja coerente com o que você acredita. A chave principal para o BBB é a verdade. E a sua verdade pode agradar ou não, mas isso faz parte", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Clara (@anaclaraac)

Ana Clara relembra cirurgia nos seios

A ex-BBB Ana Clara Lima surpreendeu seus fãs ao falar abertamente sobre a cirurgia de mamoplastia que fez há pouco tempo. Ela contou que reduziu o tamanho dos seios e também colocou silicone em um procedimento cirúrgico.

“Eu tinha peito grande. Fui fazer um exame e ele estava desigual e com vários cistos. Graças a Deus não eram malignos. Coloquei silicone bem pequenininho, 160 ml, porque fiquei sem nada. Fiquei só com as próteses”, disse ela no canal Multishow.

Além disso, Ana Clara impressionou ao contar que levou para casa o tecido mamário que foi retirado na cirurgia. “O peito ficou um tempão lá em casa. O médico me entregou o saquinho com o peito e o cisto e disse: 'você tem que levar lá no laboratório. Leva e entrega lá que eles vão fazer os exames'. Aí ficou aquele peito lá na bancada de casa”, relembrou.