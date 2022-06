De biquíni, ex-BBB Natália Deodato exibe as curvas impecáveis

Ex-BBB Natália Deodato surge com sorrisão no rosto ao curtir passeio e posa só de biquíni colorido

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 13h03

A ex-BBB Natália Deodato (22) colocou seu corpão para jogo ao mostrar novas fotos de uma viagem de férias. Ela aproveitou um passeio para mergulhar em uma lagoa dentro de uma caverna e adorou a experiência.

Nas redes sociais, ela mostrou as fotos do passeio e surgiu só de biquíni ao se refrescar na água cristalina. Nas fotos, a ex-sister deixou à mostra suas curvas impecáveis e a barriguinha sarada.

"Lavando a alma pra ficar renovada e pronta antes de uma semana com muito trabalho e dedicação. Quem vem comigo, vitilindos? Quero compartilhar essa energia maravilhosa com cada um de vocês”, disse ela na legenda.

Ex-BBB Natália Deodato desabafa ao ser vítima de racismo

Nas redes sociais, a ex-BBB Natália contou que foi vítima de racismo durante uma viagem. Ela contou que foi acusada de roubo por um hóspede. "Eu estava no saguão e tinha uma bolsa jogada no saguão e eu peguei com a pontinha da mão e fui levar para o moço da recepção", relatou ela no Instagram Stories.

"Quando cheguei lá tinha um moço e ele começou a gritar falando em outra língua. Eu deixei a bolsa, disse que estava jogada no chão sem ninguém e entreguei. Ele me disse que o cara era o dono. Ele [o dono] começou a gritar comigo e o pior de tudo: porque eu sou preta", disparou ela.

"Ele falou que eu tinha pegado, como se eu precisasse pegar as coisas de alguém. Eu falei: pode abrir, vê se aconteceu. Ele abriu e viu que não tinha sumido nada. Ele continuou me acusando. Nunca precisei passar por isso", finalizou.