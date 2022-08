De biquíni, ex-BBB Larissa Tomásia exibe barriga chapada: "Muito perfeita"

A ex-BBB Larissa Tomásia o corpo fininho nas redes sociais e ganhou elogios das amigas e dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 16h31

Larissa Tomásia(26) exibiu sua barriga chapada ao compartilhar uma foto em que aparece sorridente em seu perfil no Instagram.

Na imagem, a ex-participante do BBB 22 aparece de biquíni preto e contou que estava feliz com seu corpo. "Voltando ao shape de antes", escreveu ela na legenda da publicação.

A postagem de Larissa rapidamente recebeu várias curtidas e elogios das amigas e seguidores. "Gostosa", disse a ex-BB Bárbara Heck. "Delícia", comentou Laís Caldas, que também participou do BBB 22. "É muito perfeita", escreveu uma internauta. "Larissa do céu. Maravilhosa", falou uma fã.

A influencer, que entrou no reality show da TV Globo através da casa de vidro, gosta de pegar pesado nos treinos, e desde que deixou a atração estava trabalhando para voltar a ter o corpo de antes.

Confira a foto de Larissa Tomásia de biquíni:

Harmonização facial

Recentemente, Larissa Tomásia mostrou o resultado de uma harmonização facial que realizou. No Instagram, a ex-BBB BBB mostrou fotos do antes de depois do procedimento estético por vários ângulos.

"Vocês pediram muito o antes e depois da minha harmonização facial, e eu resolvi mostrar pra vocês. Tinham algumas coisas no meu rosto que eu queria mudar [...] para deixar mais harmônico", escreveu ela na legenda dos cliques.

