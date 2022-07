De biquíni, ex-BBB Gleici Damasceno arrasa em fotos de frente e verso

Ex-BBB Gleici Damasceno exibe o corpo curvilíneo ao posar só de biquíni verde neon em fotos de frente e de costas

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 14h57

A ex-BBB Gleici Damasceno (27) ostentou toda a sua beleza em fotos de vários ângulos nas redes sociais. Nesta semana, ela abriu o álbum de fotos de sua viagem para o Maranhão e mostrou sua boa forma.

Nas imagnes, a estrela apareceu de biquíni verde neon ao curtir um dia de sol nos Lençóis Maranhenses e apareceu com as curvas impecáveis à mostra.

Nos comentários, os fãs fizeram vários elogios. “Gatinha”, disse um seguidor. “Linda”, afirmou outro. “Perfeita”, escreveu outro.

Recentemente, Gleici Damasceno contou sobre o seu sonho de ser atriz. Ela já atuou em alguns filmes após vencer o BBB 18. No passado, ela queria cursar Artes Cênicas na faculdade, mas não conseguiu porque precisou trabalhar para ajudar em casa. “Esse sonho existia porque eu tinha contato com artistas do meu bairro. Estagiei numa fundação que produzia textos sobre a agenda cultural de onde eu morava. Foi meu primeiro emprego formal, aos 15 anos. Eu me sentia muito bem neste meio, então decidi tentar. Só que a gente que é da periferia tem que optar por trabalhar ou estudar. E nessas regiões as oportunidades de emprego são escassas. Elas existem muito no Rio, em São Paulo. Então deixei o curso de lado”, relembrou em conversa na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Gleici Damasceno mostra fotos de biquíni: