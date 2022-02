De biquíni estampado, Mari Gonzalez esbanja beleza e boa forma: ''Deusa''

Modelo e ex-BBB Mari Gonzalez esbanja beleza e boa forma de biquíni na internet

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 08h53

A modelo e ex-BBB Mari Gonzalez (28) recentemente compartilhou dois registros que tiraram o fôlego em suas redes sociais.

No feed do Instagram, a famosa que esteve na casa do Big Brother Brasil em 2020 chamou bastante atenção ao mostrar a beleza e as curvas com um look curtinho e provocante.

"As que sobraram do TVZ Verão", escreveu a morena citando a atração musical do canal Multishow. Assim que as imagens surgiram na web, muita gente reagiu e elogiou a beldade.

"Deusa!", comentou a também ex-BBB Gleici Damasceno (26). "Saudades de ver você todos os dias na casa do BBB!", escreveu um fã de Mari Gonzalez que agradou boa parte do público que viu a edição dela no reality show da Globo.

Veja o corpão da ex-BBB Mari!