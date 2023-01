De biquíni estampado, Carolina Dieckmann ostenta curvas em dia de sol: ''Tanquinho de 17''

Aos 44 anos, Carolina Dieckmann chama atenção pelo corpaço ao surgir de biquíni em piscina e esbanja beleza natural em cliques

Dona de uma beleza estontante, a atriz Carolina Dieckmann (44) deixou os fãs babando, mais uma vez, ao esbanjar suas curvas nas redes sociais!

A artista aproveitou o domingo, 22, de sol para renovar o bronzeado na piscina de sua casa no Rio de Janeiro. Nos cliques publicados em seu perfil no Instagram, a musa, que está no ar como Lumiar na nova novela das sete, Vai na Fé, posou usando um biquíni estampado e colorido.

Nas imagens, a loira ostentou sua beleza natural ao posar sem maquiagem. Apostando no carão, a famosa roubou a cena com o corpaço escultural e a barriga chapada.

"Domingueira do jeito que eu gosto… Suaveee na nave do sol", escreveu Dieckmann na legenda da publicação, recebendo chuva de elogios da web.

"Esse tanquinho de 17 não muda", destacou Maitê Proença nos comentários. "Para, Carolinaaaaaaa", brincou Juliana Paes. "Bela", exaltou Livia Andrade. "O tempo simplesmente não passa pra essa mulher gente! Coisa mais linda!", "Gisele não mentiu quando disse que a Carol era a mais linda do Brasil", "Deusa", "Escândalo de beleza", "Linda, gostosa", babaram os seguidores.

Confira as fotos de Carolina Dieckmann de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann relembra como surgiu a fama de 'antipática'

A atriz Carolina Dieckmann rebateu os rumores de que seria antipática. Em uma participação no podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ela contou que a fama de que seria uma pessoa antipática surgiu quando precisou ser mais firme em sua vida.

Na atração, Ewbank declarou: “Você tem essa coisa de ser muito na sua e pelo jeito, no trabalho você também é. Você acha que vem daí essa coisa das pessoas acharem que você não é tão acessível?”. Então, Dieckmann respondeu com sinceridade. “Eu acho que tem mais a ver com a minha firmeza. Nos momentos em que a minha vida profissional tentou atropelar a minha vida pessoal, eu falei: 'não'. E um 'não' firme. Não há negociação. Minha vida particular não entra em negociação”, disse ela.

