De biquíni, esposa de Thammy Miranda exibe o corpo sarado

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira Miranda surpreende ao mostrar a barriga trincada e as curvas impecáveis em novas fotos de biquíni

CARAS Digital Publicado em 14/08/2022, às 12h02

Neste final de semana, a influenciadora digital Andressa Ferreira Miranda, esposa de Thammy Miranda, elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar novas fotos só de biquíni. Ela curtiu um momento em família e aproveitou para atualizar o feed do Instagram.

Nas imagens, ela posou ao lado do marido e do filho, Bento, ao aproveitar o dia ensolarado. Ela posou apenas de biquíni verde estilo fininho e deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas perfeitas.

“Fotos sem edição, sem filtros! Momentos reais... Me sinto viva fazendo o que amo e ter um marido parceiro faz toda diferença!”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Influenciadora Digital (@andressaferreiramiranda)

Andressa Ferreira Miranda conta sobre sua boa forma

Recentemente, Andressa Ferreira Miranda revelou o que faz para retomar a forma física após a gravidez do filho Bento, de dois anos.

"Na minha gestação eu engordei mais de 20 kilos, e muita gente fala eu fiz lipolad pós nascimento do meu filho, o que eu realmente fiz? foram escolhas certas diárias e constantes… dietas sustentáveis…", comentou que não fez plásticas para recuperar a barriga seca.

"Deixei de comer o que todo mundo sabe que além de engordar faz mal pra saúde… sempre amei estilo de vida saudável, pra mim não é sacrifício. Mas as pessoas que não conseguem atingir seus resultados preferem pensar que o outro conseguiu porque fez cirurgia só pra não lidar com suas próprias frustrações!", desabafou sobre ser acusada de fazer procedimentos para ficar sarada.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!