De biquíni, esposa de Rodrigo Faro esbanja barriga chapada em Miami: ''Deusa''

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, impressionou ao exibir curvas torneadas em praia fora do Brasil

A esposa de Rodrigo Faro (49), Vera Viel (47), impressionou com um novo clique em sua rede social. Neste sábado, 31, a famosa mostrou como está curtindo o último dia em Miami, nos EUA, e chamou a atenção ao surgir deslumbrante na praia.

No registro publicado pela ex-modelo, ela apareceu plena na areia e roubou a cena com suas curvas esculturais. Usando um biquíni preto, a apresentadora ostentou sua barriga chapada com estilo e elegância.

"31/12/22 último dia do ano! Gratidão ", disse Vera Viel ao aproveitar as últimas horas em uma viagem de férias com a família fora do Brasil.

Nos comentários da publicação, os seguidores logo admiraram a esposa de Rodrigo Faro e sua beleza natural. "Deusa", enalteceram os fãs. "Linda", elogiaram outros.

Ainda nas últimas semanas, a famosa surgiu toda estilosa para curtir um show com as filhas. De barriga de fora, ela roubou a cena com seu estilo autêntico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Vera Viel comemora a formatura da filha mais velha no Ensino Médio

A filha mais velha de Rodrigo Faro e Vera Viel, Clara Faro (17), está formada no colégio. A esposa do apresentador compartilhou um vídeo do evento emocionante e encantou os internautas.

No registro, a ex-modelo exibiu o momento em que a herdeira chegou à colação e recebeu o diploma do Ensino Médio nas mãos. Orgulhosa com a conquista da menina, a mulher do comunicador escreveu uma homenagem para ela.

"Minha filha querida, hoje um novo ciclo em sua vida se inicia. Olhando assim pra você já terminando o ensino médio, passa um filme na minha cabeça, quanto orgulho eu sinto, uma menina tão doce, responsável, carinhosa, companheira, estudiosa e que me fez mãe, como te desejei, como aproveito cada segundo ao seu lado, o que eu mais quero é ver a sua felicidade, as suas conquistas e estar sempre aqui para o que você precisar!", disse Vera Viel.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!