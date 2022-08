De biquíni, esposa de César Filho surge plena aproveitando praia com o apresentador

Em Miami, esposa de César Filho surgiu deslumbrante currtindo o mar ao lado do comunicador

Redação Publicado em 09/08/2022, às 09h47

A esposa de César Filho, Elaine Mickely, compartilhou mais um momento encantador de sua viagem com o apresentador e a família por Miami, nos EUA. Nesta segunda-feira, 08, ela mostrou um vídeo curtindo o dia na praia com o amado e chamou a atenção com sua boa forma.

Deitados em uma espécie de uma boia, o comunicador da Record TV e a atriz apareceram aproveitando o dia enrolarado com plenitude. Inclusive, a esposa de César Filho roubou a cena ao aparecer de biquíni sem alça, ostentando seu corpaço escultural e sua barriga chapada.

"Como é lindo compartilhar a vida com você @cesarfilho. E pra nós, todo amor do mundo! Te amo muito", declarou-se Elaine Mickely para o amado, com quem está casada há desde 2000.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o casal apaixonado. "Tão lindos", disseram os seguidores. "Que casal lindo", exclamaram outros.

Ainda recentemente, César Filho encantou ao mostrar fotos de seu casamento com Elaine Mickely. Na época, a atriz estava com o visual totalmente diferente, isso porque, ela usava os cabelos bem loiros. Da união, eles tiveram dois filhos, Luma César (22) e Luigi César (18).

Filha de César Filho ganha festa em Miami

Viajando com a família em Miami, nos EUA, César Filho e Elaine Mickely mostraram fotos de como passara o aniversário de 22 anos da filha mais velha, Luma César, no local. Além de fazerem um passeio de barco com os amigos, eles saíram para jantar e cantar parabéns para a garota.

Nos últimos dias, o apresentador impressionou ao mostrar como os filhos cresceram. Ao lado de Luma César, o herdeiro mais novo do apresentador, Luigi César, apareceu em um registro encantador com a irmã.

