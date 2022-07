De biquíni, Eliana ostenta decote poderoso em nova foto ousada

Eliana dá 'close' no decote em foto de biquíni verde ao ar livre e recebe elogios

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 13h37

A apresentadora Eliana elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar um detalhe de sua beleza exuberante. Nas redes sociais, a musa compartilhou uma foto ousada só do seu decote generose em foto de zoom.

Na imagem, a estrela apareceu só de biquíni verde ao curtir um passeio ao ar livre. “Detalhes de um domingo”, disse a estrela do SBT na legenda.

Enquanto isso, ela foi muito elogiada pelos fãs nos comentários. “Sempre linda”, contou um internauta. “Maravilhosa”, afirmou outro. “Belíssima demais”, escreveu mais um.

Eliana faz homenagem para o ator Tiago Barnabé, que faz a Narcisa

Nos últimos dias, a apresentadora Eliana fez uma homenagem no dia do aniversário do ator Tiago Barnabé, que interpreta a Narcisa em seu programa. Ela compartilhou um vídeo com fotos do amigo e fez seus desejos de felicidade.

"Hoje é aniversário desse amigo, companheiro de programa, artista, humorista, e a melhor sósia da Narcisa que o Brasil tem. Tiago Barnabé, parabéns pelo seu dia, querido! Que você tenha mais um ciclo cheio de luz, prosperidade e sucesso, como merece", disse ela.