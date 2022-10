De biquíni, Eliana ostenta corpaço em registro raro com a irmã: ''Lindas''

Apresentadora Eliana compartilhou vídeo curtindo dia de sol com a irmã e chamou a atenção com o vídeo raro

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 11h25

A apresentadora Eliana (48) chamou a atenção nesta segunda-feira, 31, ao compartilhar um registro raro ao lado da irmã Helena. No vídeo, elas surgiram felizes curtindo um dia de sol e deram o que falar entre os internautas.

Usando um biquíni azul com franjas, a loira roubou a cena ao ostentar seu corpaço escultural e uma beleza natural ao se gravar sem maquiagem com a irmã, que também é loira e estava com uma roupa de praia azul.

"Feliz aniversário mana. Obrigada por estar comigo em todos os momentos. Vamos juntas nesta vida. Amo este registro de uma viagem que fizemos e demos muitas risadas. Saúde e muito amor sempre! Viva!", desejou Eliana para a irmã.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a dupla de muitos elogios. "Mulher linda", admiraram os fãs. "Lindas", escreveram outros.

Ainda recentemente, a apresentadora do SBT chocou ao mostrar seu tanquinho ao fazer uma selfie no espelho da academia.

Veja o vídeo de Eliana com a irmã:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Prestes a completar 50 anos, Eliana choca com corpaço absurdo na academia

Faltando menos de um mês para o seu aniversário de 49 anos, a apresentadora Eliana falou sobre estar chegando aos 50 anos em sua melhor forma.

Na última terça-feira, 25, a loira compartilhou um vídeo treinando na academia de sua mansão e impressionou ao exibir no registro as suas curvas saradas em ação.

Usando roupas de ginástica, Eliana surgiu deslumbrante treinando com estilo e muita boa forma. Revelando ser dona de uma barriga torneada e braços definidos, ela falou sobre estar sempre ativa, cuidando de sua saúde.

