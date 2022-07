De biquíni, Eliana ostenta a barriguinha sarada e as curvas impecáveis

Eliana aproveita dia de sol para renovar o bronzeado e surge só de biquíni fininho em nova foto

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 14h59

A apresentadora Eliana (48) colocou a sua boa forma para jogo ao compartilhar uma foto inédita só de biquíni. Nesta segunda-feira, 25, a musa apareceu de biquíni laranja fininho enquanto aproveitava o dia de sol para renovar o bronzeado.

Na foto, a estrela deixou à mostra sua barriguinha sarada e as curvas impecáveis ao posar na frente de um mar cristalino. “Me conectando com Ele”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com a beleza da artista. “Muito linda”, disse um seguidor. “Mulher perfeita”, afirmou outro. “Uau, maravihosa”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana faz homenagem para o ator Tiago Barnabé, que faz a Narcisa

Nos últimos dias, a apresentadora Eliana fez uma homenagem no dia do aniversário do ator Tiago Barnabé, que interpreta a Narcisa em seu programa. Ela compartilhou um vídeo com fotos do amigo e fez seus desejos de felicidade.

"Hoje é aniversário desse amigo, companheiro de programa, artista, humorista, e a melhor sósia da Narcisa que o Brasil tem. Tiago Barnabé, parabéns pelo seu dia, querido! Que você tenha mais um ciclo cheio de luz, prosperidade e sucesso, como merece", disse ela.